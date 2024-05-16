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16 мая, 12:25

Зеленский допустил, что Украина может потерять Харьков

Владимир Зеленский допустил, что Украина может потерять Харьков, если США не предоставят ей два зенитных ракетных комплекса Patriot.

"Всё, что нам нужно, — это две системы Patriot. Россия не сможет взять Харьков, если они у нас будут", заявил он в интервью ABC News.

Также издание считает, что Зеленский разочарован недавним визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы спросили, как, по его мнению, прошёл визит на этой неделе госсекретаря Энтони Блинкена. Зеленский сделал паузу. Я чувствовал его разочарование", — пишет автор статьи.

Колонны бронетехники ВСУ становятся пеплом после налёта российской авиации по пути к Харькову
Колонны бронетехники ВСУ становятся пеплом после налёта российской авиации по пути к Харькову

Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. На Украине уже заявили, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". При этом ранее Зеленский уже попросил у Блинкена два комплекса Patriot для размещения именно в Харьковской области.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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