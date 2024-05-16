Владимир Зеленский допустил, что Украина может потерять Харьков, если США не предоставят ей два зенитных ракетных комплекса Patriot.

"Всё, что нам нужно, — это две системы Patriot. Россия не сможет взять Харьков, если они у нас будут", — заявил он в интервью ABC News.

Также издание считает, что Зеленский разочарован недавним визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.