Киев попросил у Вашингтона оружейный карт-бланш на фоне бедствия ВСУ под Харьковом

Администрация президента США Джо Байдена получила от Украины просьбу снять ограничения на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России. Кроме того, Киев призвал Белый дом помочь ВСУ с выбором целей. Об этом со ссылкой на информированных чиновников сообщил журнал Wall Street Journal.

"Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Она также попросила США снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России", — подчеркнули в WSJ.