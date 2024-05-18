Киев попросил у Вашингтона оружейный карт-бланш на фоне бедствия ВСУ под Харьковом
WSJ: Украина просит Белый дом снять запрет на удары по России оружием США
Администрация президента США Джо Байдена получила от Украины просьбу снять ограничения на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России. Кроме того, Киев призвал Белый дом помочь ВСУ с выбором целей. Об этом со ссылкой на информированных чиновников сообщил журнал Wall Street Journal.
"Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Она также попросила США снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России", — подчеркнули в WSJ.
Сигнал Незалежной о помощи связан с успешными наступательными действиями российских войск на Харьковском направлении, рассказали изданию источники в Пентагоне. Запрос был сделан на прошлой неделе, сейчас он находится на стадии рассмотрения.
А тем временем Белый дом в очередной раз выступил против использования американского оружия для ударов по России. Украине разрешено применять поставленные ракеты лишь внутри своей территории, подчёркивали ранее в Госдепе.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine