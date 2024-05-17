Наступление России под Харьковом шокировало неподготовленный Запад
Генерал Клермон: Наступление ВС РФ в Харьковской области стало неожиданным
Наступательная операция российских войск в Харьковской области стала неожиданностью не только для ВСУ, но и для западных партнёров Киева. Об этом заявил бригадный генерал ВВС Франции Брюно Клермон.
"Мы должны были увидеть передвижение войск, зафиксировать пересечение границы, чтобы убедиться в начале наступления. Не было даже предупреждения от американских спецслужб", — подчеркнул он в интервью журналу Valeurs Actuelles.
Ранее газета Washington Post также сообщала, что наступление России застало Киев врасплох, в том числе потому, что в начале операции у ВСУ внезапно перестали работать терминалы спутниковой связи Starlink. Кроме того, украинцам нечем отвечать российским военным: практически не осталось боевой техники и снарядов.
Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Владимир Зеленский ранее также допустил, что Украина может потерять и Харьков, а президент России Владимир Путин подчеркнул, что планов взятия Харькова на сегодняшний день нет, а вот санитарную зону в регионе начали создавать.
ТАСС / Алексей Коновалов