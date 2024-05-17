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Регион
17 мая, 15:26

Наступление России под Харьковом шокировало неподготовленный Запад

Генерал Клермон: Наступление ВС РФ в Харьковской области стало неожиданным

Наступательная операция российских войск в Харьковской области стала неожиданностью не только для ВСУ, но и для западных партнёров Киева. Об этом заявил бригадный генерал ВВС Франции Брюно Клермон.

"Мы должны были увидеть передвижение войск, зафиксировать пересечение границы, чтобы убедиться в начале наступления. Не было даже предупреждения от американских спецслужб", — подчеркнул он в интервью журналу Valeurs Actuelles.

Ранее газета Washington Post также сообщала, что наступление России застало Киев врасплох, в том числе потому, что в начале операции у ВСУ внезапно перестали работать терминалы спутниковой связи Starlink. Кроме того, украинцам нечем отвечать российским военным: практически не осталось боевой техники и снарядов.

Санитарная зона до Киева: Наступление на ВСУ под Харьковом, в ДНР и удар по секретному штабу
Санитарная зона до Киева: Наступление на ВСУ под Харьковом, в ДНР и удар по секретному штабу

Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Владимир Зеленский ранее также допустил, что Украина может потерять и Харьков, а президент России Владимир Путин подчеркнул, что планов взятия Харькова на сегодняшний день нет, а вот санитарную зону в регионе начали создавать.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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