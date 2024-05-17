Наступательная операция российских войск в Харьковской области стала неожиданностью не только для ВСУ, но и для западных партнёров Киева. Об этом заявил бригадный генерал ВВС Франции Брюно Клермон.

"Мы должны были увидеть передвижение войск, зафиксировать пересечение границы, чтобы убедиться в начале наступления. Не было даже предупреждения от американских спецслужб", — подчеркнул он в интервью журналу Valeurs Actuelles.