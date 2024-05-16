"Бежать не надо, умрёшь уставшим": Бойцы "Севера" передали ВСУ привет из Волчанска

Бойцы подразделения группировки ВС РФ "Север" передали привет из Волчанска Харьковской области, который сейчас освобождают наши войска. Видео, записанное на въезде в город, публикует Mash.

"Уже в Волчанске. Боец ЗСУ (ВСУ. — Прим. Life.ru), не нужно бежать, умрёшь уставшим. Сдавайся в плен. Победа будет за нами!" — говорит военный на видео.