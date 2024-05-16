Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 14:00

"Бежать не надо, умрёшь уставшим": Бойцы "Севера" передали ВСУ привет из Волчанска

Российские военные записали видео из Волчанска и призвали ВСУ сдаваться в плен

Бойцы подразделения группировки ВС РФ "Север" передали привет из Волчанска Харьковской области, который сейчас освобождают наши войска. Видео, записанное на въезде в город, публикует Mash.

"Уже в Волчанске. Боец ЗСУ (ВСУ. — Прим. Life.ru), не нужно бежать, умрёшь уставшим. Сдавайся в плен. Победа будет за нами!" — говорит военный на видео.

Бойцы "Севера" передали ВСУ привет из Волчанска. Видео © Telegram / Mash

Как писал Life.ru, сейчас в Харьковской области идут активные боевые действия. Российские военные оттесняют назад ВСУ и освобождают новые населённые пункты. На Украине уже отметили, что Волчанск "превращается в Бахмут или Марьинку". Даже Зеленский жаловался на плачевное положение дел в том районе. Позже ВСУ начали стягивать туда всю силу, чтобы хоть как-то противостоять российским войскам.

Готовили подлянку: Российские военные ликвидировали в Волчанске "хитрого" бойца ВСУ
Готовили подлянку: Российские военные ликвидировали в Волчанске "хитрого" бойца ВСУ
Обложка ©

Telegram / Mash

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров