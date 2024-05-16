Готовили подлянку: Российские военные ликвидировали в Волчанске "хитрого" бойца ВСУ

Украинские солдаты попытались обмануть российских бойцов в Волчанске, который сейчас штурмуют наши бравые военные, но наткнулись на неприятности. Как пишет SHOT , бойцы ВС РФ накрыли группу ВСУ в одном из зданий города.

Трое украинцев сразу сдались в плен, сказав, что в помещении больше никого нет. Однако наши парни решили не верить врагу на слово — и не зря. Они аккуратно зашли в комнату, где четвёртый военный вражеской армии открыл огонь. Его сразу же ликвидировали. ВС РФ потерь не понесли.