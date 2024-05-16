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Регион
16 мая, 11:29
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Готовили подлянку: Российские военные ликвидировали в Волчанске "хитрого" бойца ВСУ

В Волчанске не успевшие убежать бойцы ВСУ сдаются в плен Армии России

Фото с места сражения в Волчанске. Обложка © SHOT

Фото с места сражения в Волчанске. Обложка © SHOT

Украинские солдаты попытались обмануть российских бойцов в Волчанске, который сейчас штурмуют наши бравые военные, но наткнулись на неприятности. Как пишет SHOT, бойцы ВС РФ накрыли группу ВСУ в одном из зданий города.

ВС РФ накрыли военных ВСУ в Волчанске. Видео © SHOT

Трое украинцев сразу сдались в плен, сказав, что в помещении больше никого нет. Однако наши парни решили не верить врагу на слово — и не зря. Они аккуратно зашли в комнату, где четвёртый военный вражеской армии открыл огонь. Его сразу же ликвидировали. ВС РФ потерь не понесли.

В Генштабе ВСУ признали отступление украинской армии в районе Волчанска
В Генштабе ВСУ признали отступление украинской армии в районе Волчанска

Напомним, что под Харьковом Россия ведёт активные боевые действия, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзные бои разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже отметили, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Недавно Зеленский пожаловался на "напряжённое" положение украинских войск на данном направлении. Он также в очередной раз заявил, что Киеву нужны деньги. Позже стало известно, что ВСУ на фоне наступления российских войск подтягивают резервы к Волчанску.

Александра Мышляева
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