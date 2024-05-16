Зеленский обвинил "весь мир" в ситуации вокруг Харькова
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Вина за тяжёлое положение ВСУ под Харьковом лежит на "всём мире", так считает Владимир Зеленский. По его словам, ситуация на фронте сложная и военным не хватает вооружения из-за задержки помощи от США.
Во время интервью телеканалу ABC ведущий спросил его, является ли происходящее в Харьковской области виной США, Зеленский ответил, что "это вина мира".
Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Зеленский ранее допустил, что Украина может потерять и Харьков, если США не предоставят ей две системы Patriot, которые Киев попросил у главы Госдепа Энтони Блинкена.