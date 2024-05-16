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Регион

Зеленский обвинил "весь мир" в ситуации вокруг Харькова

16 мая, 15:24
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Вина за тяжёлое положение ВСУ под Харьковом лежит на "всём мире", так считает Владимир Зеленский. По его словам, ситуация на фронте сложная и военным не хватает вооружения из-за задержки помощи от США.

Во время интервью телеканалу ABC ведущий спросил его, является ли происходящее в Харьковской области виной США, Зеленский ответил, что "это вина мира".

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Напомним, войска России ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Зеленский ранее допустил, что Украина может потерять и Харьков, если США не предоставят ей две системы Patriot, которые Киев попросил у главы Госдепа Энтони Блинкена.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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