Монетку кинул в воду?: Медведев высмеял Зеленского, определившего судьбу Харькова своим приездом
Медведев назвал прощальным сегодняшний визит Зеленского в Харьков
Сегодняшнюю поездку главы киевского режима Владимира Зеленского в Харьков можно считать прощальным визитом. Такое мнение на личной странице в соцсети "ВКонтакте" выразил заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" — задался Медведев вопросом в своей публикации. К посту он приложил снимок казни итальянского диктатора Бенито Муссолини.
Напомним, сегодня Зеленский заявил, что провёл в Харькове заседание Ставки Верховного главнокомандующего ВСУ и признал, что украинская армия оказалась в катастрофическом положении на этом направлении. На мероприятии докладывал главком Вооружённых сил Украины и командиры подразделений "Хортица" и "Харьков". Встреча прошла на фоне активного продвижения армии России, быстро теснящей противника в Харьковской области и освобождающей всё больше населённых пунктов. Масштабное противостояние разворачивается вокруг Волчанска. На Украине уже говорят, что город повторит судьбу Артёмовска или Марьинки. А до этого Зеленский просил у госсекретаря США Энтони Блинкена два комплекса ПВО Patriot для защиты региона.
Shutterstock / FOTODOM