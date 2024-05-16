Монетку кинул в воду?: Медведев высмеял Зеленского, определившего судьбу Харькова своим приездом

Сегодняшнюю поездку главы киевского режима Владимира Зеленского в Харьков можно считать прощальным визитом. Такое мнение на личной странице в соцсети "ВКонтакте" выразил заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" — задался Медведев вопросом в своей публикации. К посту он приложил снимок казни итальянского диктатора Бенито Муссолини.