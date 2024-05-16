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Регион
16 мая, 15:08

Монетку кинул в воду?: Медведев высмеял Зеленского, определившего судьбу Харькова своим приездом

Медведев назвал прощальным сегодняшний визит Зеленского в Харьков

Сегодняшнюю поездку главы киевского режима Владимира Зеленского в Харьков можно считать прощальным визитом. Такое мнение на личной странице в соцсети "ВКонтакте" выразил заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" задался Медведев вопросом в своей публикации. К посту он приложил снимок казни итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Зеленский допустил, что Украина может потерять Харьков
Зеленский допустил, что Украина может потерять Харьков

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что провёл в Харькове заседание Ставки Верховного главнокомандующего ВСУ и признал, что украинская армия оказалась в катастрофическом положении на этом направлении. На мероприятии докладывал главком Вооружённых сил Украины и командиры подразделений "Хортица" и "Харьков". Встреча прошла на фоне активного продвижения армии России, быстро теснящей противника в Харьковской области и освобождающей всё больше населённых пунктов. Масштабное противостояние разворачивается вокруг Волчанска. На Украине уже говорят, что город повторит судьбу Артёмовска или Марьинки. А до этого Зеленский просил у госсекретаря США Энтони Блинкена два комплекса ПВО Patriot для защиты региона.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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