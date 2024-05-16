Зеленский созвал Ставку Верховного главнокомандующего в Харьков, куда движется Армия России Зеленский провёл ставку в Харькове и признал провалы ВСУ у Волчанска 16 мая, 12:10 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский сообщил, что провёл в Харькове заседание Ставки Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины, признав, что на данном направлении у ВСУ есть огромные проблемы. Там он заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского и командующих подразделениями "Хортица" и "Харьков" Юрия Содоля и Михаила Драпатого.

"Ставка. Сегодня — в Харькове. <...> Направление остаётся крайне сложным — усиливаем наши подразделения", — подчеркнул Зеленский в телеграм-канале и поведал, что наибольшие сложности украинская армия испытывает вблизи Волчанска и села Липцы.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, устроенное Зеленским заседание в Харькове вполне ожидаемо, так как Киеву пора поднимать вопрос о том, а не пора ли сдаваться.

"Конечно, надо проводить это совещание, чтобы понять, что делать: сдаваться или как, могут ли оказаться в окружении люди. Там надо обеспечить гуманитарные коридоры", — сказал депутат в беседе с "Лентой.ру".

Чеба отметил, что Киев трезво оценивает ситуацию под Харьковом и прекрасно видит, что ситуация у ВСУ сложилась непростая, а значит отступление украинских военных фактически неизбежно.

Авторы Татьяна Миссуми