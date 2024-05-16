Русские с дрона сняли "самоликвидацию" бойцов ВСУ на "Хамви" при побеге из Волчанска

В Харьковской области группа украинских военнослужащих попыталась удрать из Волчанска на американской боевой машине "Хамви", не выдержав атак российских войск. Однако трусливый побег не задался с самого начала. Видео с камеры дрона ВС РФ публикует SHOT.

Бойцы ВСУ так спешили скрыться от российских военных, что ударили по газам прямо с места. "Хамви" оказалась не готова к такой скорости и начала вилять по дороге. Водитель пытался удержаться, но заноса избежать не смог. Американская машина "запнулась" в колее, её отбросило на обочину, где она начала кувыркаться до полной остановки.