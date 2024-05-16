Русские с дрона сняли "самоликвидацию" бойцов ВСУ на "Хамви" при побеге из Волчанска
Побег бойцов ВСУ на БМП "Хамви" из Волчанска закончился кувырками в кювете
В Харьковской области группа украинских военнослужащих попыталась удрать из Волчанска на американской боевой машине "Хамви", не выдержав атак российских войск. Однако трусливый побег не задался с самого начала. Видео с камеры дрона ВС РФ публикует SHOT.
Бойцы ВСУ так спешили скрыться от российских военных, что ударили по газам прямо с места. "Хамви" оказалась не готова к такой скорости и начала вилять по дороге. Водитель пытался удержаться, но заноса избежать не смог. Американская машина "запнулась" в колее, её отбросило на обочину, где она начала кувыркаться до полной остановки.
Напомним, что ВС РФ ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзные бои, в частности, разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Продвижение российских военных в направлении Харькова ранее признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. На этом фоне в Киеве даже сменили командующего группировкой "Харьков".