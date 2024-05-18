Россия отреагировала на кровожадную просьбу Украины об оружейном карт-бланше от США
Карасин: Киев просит США разрешить атаковать Россию их оружием от безысходности
Запрос Украины к США, в котором Киев просит американское руководство позволить украинской армии применять американское оружие для атак по территории России, является очередным доказательством полного политического бессилия, вызванного отчаянным положением ВСУ под Харьковом. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Всё чаще и чаще звучат бредовые идеи по эскалации противостояния с нами. Чувство безысходности довлеет в Киеве сейчас. Тем более что скоро заканчивается законный срок пребывания на посту президента [Украины Владимира] Зеленского. Они хотят заслонить это какими-то провокационными масштабными слухами, которые, по их мнению, должны помочь им выйти из этой ситуации", — предполагает Карасин.
Ни на какую конструктивность и реалистичность правящий в Киеве режим не способен, добавил он.
Ранее Украина попросила у США позволить её войскам использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Такой сигнал Банковая посылает из-за катастрофической ситуации для ВСУ в Харьковской области. Непонятно, каким образом Киеву поможет победить убийство мирных жителей в России, но Зеленский уверен в своей правоте. О морали речь не идёт, но другой вопрос заключается в том, как будет оправдывать растрату государственных средств руководство США, которое, по сути, бесцельно продолжает накачивать оружием Украину, которая в итоге использует его для совершения терактов в РФ.
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