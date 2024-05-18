Россия отреагировала на кровожадную просьбу Украины об оружейном карт-бланше от США

Запрос Украины к США, в котором Киев просит американское руководство позволить украинской армии применять американское оружие для атак по территории России, является очередным доказательством полного политического бессилия, вызванного отчаянным положением ВСУ под Харьковом. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Всё чаще и чаще звучат бредовые идеи по эскалации противостояния с нами. Чувство безысходности довлеет в Киеве сейчас. Тем более что скоро заканчивается законный срок пребывания на посту президента [Украины Владимира] Зеленского. Они хотят заслонить это какими-то провокационными масштабными слухами, которые, по их мнению, должны помочь им выйти из этой ситуации", — предполагает Карасин.