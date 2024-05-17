Шансы Украины на победу в конфликте с Россией равны нулю, заявил американский журналист Такер Карлсон. По словам экс-ведущего Fox News, дальнейшее затягивание боёв с подачи США приведёт к полному разрушению Незалежной и гибели значительной доли мужского населения страны. Об этом он заявил на интервью с Дэвидом Смитом.

"Мы воюем против России, используя Украину. Мы проигрываем в этой войне. Украине не выиграть. Я не вижу способов сделать это. Что же будет, когда станет очевидным, что всё, чего мы достигли, — это разрушили страну и погубили миллион её молодых парней?" — задался вопросом Карлсон.