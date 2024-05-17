"Украине не выиграть": Такер Карлсон вынес Киеву неутешительный приговор
Такер Карлсон считает, что Украине не выиграть в конфликте с Россией
Шансы Украины на победу в конфликте с Россией равны нулю, заявил американский журналист Такер Карлсон. По словам экс-ведущего Fox News, дальнейшее затягивание боёв с подачи США приведёт к полному разрушению Незалежной и гибели значительной доли мужского населения страны. Об этом он заявил на интервью с Дэвидом Смитом.
"Мы воюем против России, используя Украину. Мы проигрываем в этой войне. Украине не выиграть. Я не вижу способов сделать это. Что же будет, когда станет очевидным, что всё, чего мы достигли, — это разрушили страну и погубили миллион её молодых парней?" — задался вопросом Карлсон.
Смит поддержал утверждения собеседника, раскритиковав недавний пакет помощи Украине со стороны США. Финансируя безнадёжную борьбу, Джо Байден лишь пытается избежать краха киевского режима в преддверии выборов, считает он.
Ранее Владимир Зеленский допустил, что Украина может потерять Харьков на фоне стремительного продвижения российских войск. Ответственность за произошедшее будет лежать на плечах союзников Киева, которые вовремя не снабдили ВСУ оружием, считает политик.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine