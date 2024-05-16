Володин предостерёг Запад от ошибки, которая обернётся катастрофой мирового масштаба
Володин заявил, что Украина втягивает США и Евросоюз в большую войну
Киевский режим втягивает Соединённые Штаты и Европейский союз в крупную войну. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в личном телеграм-канале.
"Депутаты Рады Украины пытаются убедить Вашингтон разрешить применение поставляемых США вооружений для поражения целей на территории России. Этот путь ведёт к трагедии, которая может затронуть всё человечество. Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединённые Штаты и страны Европы в большую войну", — говорится в его посте.
Володин подчеркнул, что любое применение западного оружия, будь оно американским или европейским, для ударов по мирным российским городам повлечёт за собой использование Российской Федерацией вооружения большей мощности для защиты своего народа. Глава ГД добавил, что западным политикам следует осознавать собственную ответственность за происходящее и сделать всё возможное для избежания катастрофы мирового масштаба.
Напомним, что вчера в американской прессе появились сообщения о том, что Киев давит на Вашингтон, чтобы добиться разрешения наносить удары поставленным Штатами оружием по объектам на российской территории. А до этого в западных средствах массовой информации процитировали главу британского Министерства иностранных дел Дэвида Кэмерона, заявившего, что Украина "вправе" наносить удары по России оружием, которое поставил Лондон. На это отреагировали в Кремле, назвав высказывание английского министра прямой эскалацией. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Британии жёстким ответом.
Telegram / Вячеслав Володин