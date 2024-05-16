Володин предостерёг Запад от ошибки, которая обернётся катастрофой мирового масштаба

Киевский режим втягивает Соединённые Штаты и Европейский союз в крупную войну. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в личном телеграм-канале.

"Депутаты Рады Украины пытаются убедить Вашингтон разрешить применение поставляемых США вооружений для поражения целей на территории России. Этот путь ведёт к трагедии, которая может затронуть всё человечество. Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединённые Штаты и страны Европы в большую войну", — говорится в его посте.