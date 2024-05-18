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18 мая, 18:38

На Белгородчине открыли ПВР для беженцев из Харьковской области

В Белгородской области открыли пункт временного размещения (ПВР) для жителей Харьковской области, чьи сёла недавно освободили российские войска. Об этом заявил глава региона Виталий Ганчев.

"На территории Белгородской области открыт пункт временного размещения", — написал Ганчев в телеграм-канале администрации Харьковской области, добавив, что всем будет оказана необходимая помощь.

В Госдуме оценили значимость освобождения села Старицы под Харьковом
В Госдуме оценили значимость освобождения села Старицы под Харьковом

ВС РФ активно продвигаются вглубь Харьковской области и вытесняют оттуда украинских бойцов. В частности, 18 мая ВС РФ освободили село Старицу, а за день до этого — населённые пункты Глубокое и Лукьянцы. В настоящее время сражения идут за город Волчанск. В Киеве считают, что населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Успехи российских бойцов признал и Владимир Зеленский.

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ТАСС / Александр Рюмин

Дарья Нарыкова
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