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18 мая, 18:13

В Госдуме оценили значимость освобождения села Старицы под Харьковом

Депутат ГД Водолацкий: Освобождение Старицы перерезало поставки боеприпасов ВСУ

Освобождение российскими войсками села Старицы в Харьковской области позволило полностью перерезать поставки боеприпасов и резервов Вооружённым силам Украины (ВСУ) в подконтрольный им город Волчанск. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

"Освобождение села Старицы имеет важное военно-тактическое значение, потому что мы закрываем полностью поставки в оставшуюся часть Волчанска резервов и боеприпасов, перекрываем дороги с севера", — приводит ТАСС слова депутата.

Водолацкий дополнил, что освобождение указанного населённого пункта позволит снизить интенсивность обстрелов Белгородской области. Кроме того, по словам политика, мирные жители из Харьковской области ждут российских военных, чтобы побыстрее "освободиться от нацистов".

Армия России продвинулась вглубь Харьковской области и освободила новые территории
Армия России продвинулась вглубь Харьковской области и освободила новые территории

Напомним, 18 мая российские бойцы освободили Старицу в Харьковской области. По данным Минобороны, войска РФ продолжают активное продвижение в глубину обороны ВСУ. До этого также были освобождены населённые пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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