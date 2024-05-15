Российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

Российские войска освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника", — говорится в сообщении ведомства.