Российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
Российские войска освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Журавки, Гранова, Липцов и Волчанска Харьковской области. Отражены три контратаки в районах Глубокого и Старицы.
Напомним, что Армия России ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Так, уже взяты под контроль населённые пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная, Стрелечье, Кисловка и Котляровка. Также серьёзные бои разворачиваются за Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот город "превращается в Бахмут или Марьинку".
Telegram/Минобороны РФ