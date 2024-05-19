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18 мая, 22:03

Системы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на город силами ПВО. Чиновник призвал жителей избегать открытых пространств и перебраться в укрытия, чтобы не пострадать от осколков.

"По данным Спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", — добавил он в телеграм-канале.

Также Развожаев настоятельно попросил севастопольцев не выкладывать в Сеть видео с работой средств противовоздушной обороны. По ним ВСУ могут определить местоположение зенитных установок.

У побережья Крыма уничтожен украинский БПЛА
У побережья Крыма уничтожен украинский БПЛА

Также в ночь на 19 мая украинские боевики нанесли удар по мирному селу Петровка под Белгородом. В результате взрыва два человека получили осколочные ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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