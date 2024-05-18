Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 05:07

У побережья Крыма уничтожен украинский БПЛА

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили минувшей ночью украинский беспилотник у побережья Крыма. Об отражении очередной атаки ВСУ на полуостров сообщили в Минобороны РФ.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.

Появилось видео уничтожения 25 катеров ВСУ в Чёрном море российскими вертолётами
Появилось видео уничтожения 25 катеров ВСУ в Чёрном море российскими вертолётами

Днём ранее над четырьмя регионами России было сбито более сотни вражеских дронов. Самые массированные атаки были направлены на Крым с использованием воздушных и надводных беспилотных аппаратов. Российские военные уничтожили 51 БПЛА в небе и подорвали в Чёрном море 25 безэкипажных катеров ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / Erik Simonsen

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров