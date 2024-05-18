У побережья Крыма уничтожен украинский БПЛА
Минобороны РФ: Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Крымом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили минувшей ночью украинский беспилотник у побережья Крыма. Об отражении очередной атаки ВСУ на полуостров сообщили в Минобороны РФ.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.
Днём ранее над четырьмя регионами России было сбито более сотни вражеских дронов. Самые массированные атаки были направлены на Крым с использованием воздушных и надводных беспилотных аппаратов. Российские военные уничтожили 51 БПЛА в небе и подорвали в Чёрном море 25 безэкипажных катеров ВСУ.
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