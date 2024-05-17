Появилось видео уничтожения 25 катеров ВСУ в Чёрном море российскими вертолётами

В кадр попали украинские безэкипажные катера в акватории Чёрного моря. Первыми вражеской техникой занялись два российских патрульных катера. Затем над местом нахождения морских дронов появились вертолёты. После прицельных выстрелов поверхность водной глади начали разрывать взрывы.

Напомним, что сегодня ночью ВСУ организовали массовую атаку на Севастополь с использованием воздушных и надводных беспилотных аппаратов. Российские военные уничтожили десятки целей в небе и свыше пяти безэкипажных катеров. Всего за ночь в Чёрном море подорвали 25 безэкипажных катеров ВСУ. Параллельно над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских БПЛА самолётного типа.