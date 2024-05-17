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17 мая, 06:48

В Севастополе начались веерные отключения света после ночной атаки ВСУ с моря и воздуха

В Севастополе ввели график временного отключения электричества после атаки ВСУ

После атаки украинских дронов в некоторых районах Севастополя действует график временного отключения электроснабжения. Об этом в личном телеграм-канале объявил и.о. замглавы города Евгений Горлов.

"График временного отключения потребления электроэнергии на территории города Севастополя, введённый в полном объёме до окончания аварийно-восстановительных работ", написал он, приложив список улиц и районов, в которых будут действовать ограничения.

В Севастополе отменили занятия в школах и детсадах из-за попадания дрона в подстанцию
В Севастополе отменили занятия в школах и детсадах из-за попадания дрона в подстанцию

Напомним, что сегодня ночью ВСУ организовали массовую атаку на Севастополь с использованием воздушных и надводных беспилотных аппаратов. Российские военные уничтожили десятки целей в небе и свыше пяти безэкипажных катеров. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты уже восстанавливают энергоснабжение.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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