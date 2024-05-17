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Регион
17 мая, 05:03

В Севастополе отменили занятия в школах и детсадах из-за попадания дрона в подстанцию

Развожаев: В Севастополе после атаки ВСУ отменили занятия в школах и детсадах

В Севастополе отменены занятия в школах и детских садах. С таким распоряжением выступил губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что это связано с восстановительными работами на подстанции, которые необходимы после падения обломков БПЛА.

"Специалисты делают всё возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени — по предварительным оценкам, около суток. В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах", — перечислил Развожаев.

По его словам, пока ведутся восстановительные работы, в городе есть нехватка энергии, поэтому будут проводиться точечные отключения света.

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Напомним, утром Развожаев рассказал об успешном отражении атаки украинских дронов на город. Ответным огнём уничтожены десятки воздушных беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. Пострадавших нет.

Обложка ©

Unsplash / Kyo azuma

Анатолий Симоненко
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