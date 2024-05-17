В Севастополе отменили занятия в школах и детсадах из-за попадания дрона в подстанцию

В Севастополе отменены занятия в школах и детских садах. С таким распоряжением выступил губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что это связано с восстановительными работами на подстанции, которые необходимы после падения обломков БПЛА.

"Специалисты делают всё возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени — по предварительным оценкам, около суток. В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах", — перечислил Развожаев.

По его словам, пока ведутся восстановительные работы, в городе есть нехватка энергии, поэтому будут проводиться точечные отключения света.