В Госдуме объяснили, почему пенсионерка Нуланд открыто предлагает бить по России, а Белый дом — нет
Депутат Журавлёв: Слова Нуланд об ударах по РФ — это проверка общественного мнения
Обложка © ТАСС / АР
Громкие заявления экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд об ударах по территории России — это всего лишь прощупывание общественного мнения. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
Парламентарий обратил внимание, что заявления ушедшей в отставку Нуланд гораздо смелее заявлений Белого дома, который официально не разрешает Киеву наносить удары американским оружием по РФ.
"Выходя в отставку, западные политики становятся гораздо смелее в своих суждениях. И если с Белого дома можно спросить — поэтому он и категорически запрещает сейчас ВСУ стрелять по российской территории американскими дальнобойными боеприпасами, — то в ответ на высказывания пенсионерки Нуланд лишь крутят пальцами у виска", — отметил Журавлёв.
Однако на деле обстрелы идут уже давно, и используются для них и американские HIMARS, и ракеты ATACMS. Поэтому, по мнению депутата, вся эта дискуссия в публичной плоскости заводится Вашингтоном лишь как оправдание для собственного населения: "Вот видите, мы же не разрешали, обсуждали даже, можно или нет, а они всё равно".
Напомним, ранее Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России. При этом буквально накануне глава Пентагона Ллойд Остин подчёркивал, что США не хотят, чтобы ВСУ расширяли область применения американского оружия и били по РФ.