В Госдуме объяснили, почему пенсионерка Нуланд открыто предлагает бить по России, а Белый дом — нет

Громкие заявления экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд об ударах по территории России — это всего лишь прощупывание общественного мнения. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Парламентарий обратил внимание, что заявления ушедшей в отставку Нуланд гораздо смелее заявлений Белого дома, который официально не разрешает Киеву наносить удары американским оружием по РФ.

"Выходя в отставку, западные политики становятся гораздо смелее в своих суждениях. И если с Белого дома можно спросить — поэтому он и категорически запрещает сейчас ВСУ стрелять по российской территории американскими дальнобойными боеприпасами, — то в ответ на высказывания пенсионерки Нуланд лишь крутят пальцами у виска", — отметил Журавлёв.