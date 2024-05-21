Нуланд призвала США разрешить Киеву бить дальнобойным оружием по России
Виктория Нуланд. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России.
"Мне кажется, что если атаки происходят непосредственно из-за линии фронта с территории России, то эти базы тоже должны быть целями, независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска", — цитирует её газета The Hill.
Напомним, буквально накануне глава Пентагона Ллойд Остин подчёркивал, что США не хотят, чтобы Киев расширял области применения американского оружия и бил по территории России. Зеленский тоже сетовал на запрет Запада наносить удары своим оружием по территории РФ. Тем не менее ВСУ регулярно нарушают этот запрет.