Нуланд назвала Харьков "вторым крупнейшим российским городом"
Нуланд назвала Харьков "российским городом", говоря о помощи Киеву
Экс заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков "вторым крупнейшим российским городом", говоря о поддержке Киева. Такое заявление она сделала в прямом эфире ABC.
Нуланд назвала Харьков "российским городом", говоря о помощи Киеву. Видео © ABC News
"[Россия] явно обострила [ситуацию], включая нападение на второй крупнейший российский город, который не находится на линии фронта. Поэтому я думаю, что настало время предоставить украинцам больше помощи для нанесения ударов по территориям внутри России", — сказала она.
Нуланд подчеркнула, что считает справедливым, если США разрешат Украине атаковать базы РФ, с которых, по её словам, "запускаются ракеты или осуществляются поставки для армии".
Ранее главком ВСУ Александр Сырский предупреждал об опасности захода российских войск в тыл ВСУ в Харьковской области. Он заявил, что РФ растянула линию фронта на 70 километров, чтобы заставить украинское военное руководство использовать свои резервы. При этом президент России Владимир Путин объяснил, что это не совсем так. Отвечая на вопрос корреспондента Life.ru в Харбине, он заявил, что у ВС РФ нет планов по взятию Харькова. И объяснил, что таким образом Россия отвечает на постоянные обстрелы своих мирных городов, поэтому приступила к созданию санитарной зоны. Позже в ходе выполнения задач спецоперации российским бойцам удалось освободить ещё одно село под Харьковом и двинуться в тыл врага.
ТАСС / AP / Susan Walsh