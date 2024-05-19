Экс заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков "вторым крупнейшим российским городом", говоря о поддержке Киева. Такое заявление она сделала в прямом эфире ABC.

Нуланд назвала Харьков "российским городом", говоря о помощи Киеву. Видео © ABC News

"[Россия] явно обострила [ситуацию], включая нападение на второй крупнейший российский город, который не находится на линии фронта. Поэтому я думаю, что настало время предоставить украинцам больше помощи для нанесения ударов по территориям внутри России", — сказала она.