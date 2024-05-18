Армия России взяла ещё одно село под Харьковом и двинулась в тыл ВСУ
Войска России освободили населённый пункт Старица Харьковской области
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Российские войска группы "Север" продолжают наступление в Харьковской области. За сутки освобождён ещё один населённый пункт — Старица. Минобороны РФ сообщает в ежедневной сводке, что наша Армия продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населённый пункт Старица в Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский предупреждал об опасности захода российских войск в тыл ВСУ в Харьковской области. Он заявил, что Россия растянула линию фронта на 70 километров, чтобы заставить украинское военное руководство использовать свои резервы. Но президент РФ объяснил, что это не совсем так. Отвечая на вопрос корреспондента Life.ru в Харбине, Путин заявил, что у Российской армии нет планов по взятию Харькова. Он также указал на вину киевского режима в том, что на севере Незалежной возросла интенсивность боевых действий — таким образом Россия ответила на постоянные обстрелы своих мирных городов, приступив к созданию "санитарной зоны", о которой российский лидер говорил в марте.