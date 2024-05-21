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Регион
21 мая, 10:01

ВСУ применили ракеты ATACMS при обстреле Свердловска, восемь человек пострадали

Восемь человек пострадали при украинском обстреле Свердловска ЛНР

Последствия обстрела Свердловска ЛНР. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Последствия обстрела Свердловска ЛНР. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Восемь человек пострадали при вчерашнем обстреле Свердловска со стороны ВСУ, сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Противник использовал американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.

"Враг оказался настолько циничен, что после ракетного удара, во время работы на месте пожарных и медиков, совершил ещё одну атаку — с помощью беспилотников. В результате пострадали восемь мирных жителей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал чиновник в телеграм-канале.

Несмотря на все угрозы, огнеборцы оперативно потушили пожар. Пасечник выразил уверенность, что следствие даст должную оценку действиям ВСУ.

Последствия обстрела Свердловска ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Последствия обстрела Свердловска ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Последствия обстрела Свердловска ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Последствия обстрела Свердловска ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Последствия обстрела Свердловска ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Последствия обстрела Свердловска ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

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Напомним, ВСУ нанесли удар по Свердловску 20 мая. В оперативных службах ЛНР сообщили, что на месте происшествия начался пожар.

Матвей Константинов
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