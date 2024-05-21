ВСУ применили ракеты ATACMS при обстреле Свердловска, восемь человек пострадали

Восемь человек пострадали при вчерашнем обстреле Свердловска со стороны ВСУ, сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Противник использовал американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.

"Враг оказался настолько циничен, что после ракетного удара, во время работы на месте пожарных и медиков, совершил ещё одну атаку — с помощью беспилотников. В результате пострадали восемь мирных жителей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал чиновник в телеграм-канале.