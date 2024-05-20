"Глянь, летит": Очевидцы сняли на видео момент перехвата ракеты SCALP над пригородом Луганска

На появившихся кадрах виден взрыв запущенной ВСУ ракеты, который сопровождался ярким огнём и облаками дыма.

Сегодня утром, 20 мая, ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу Юбилейного. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что для атаки противник использовал именно французские ракеты SCALP-EG. После обстрела начался сильный пожар, огонь охватил жилой дом. Согласно последним данным, в результате удара пострадало пять человек.