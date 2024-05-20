"Глянь, летит": Очевидцы сняли на видео момент перехвата ракеты SCALP над пригородом Луганска
Момент перехвата французской ракеты SCALP над пригородом Луганска попал на видео
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили французскую ракету SCALP над посёлком Юбилейный, расположенном в пригороде Луганска. Соответствующее видео опубликовал ряд телеграм-каналов.
Момент перехвата французской ракеты SCALP над пригородом Луганска. Видео © Telegram / Инцидент Луганск | ЛНР
На появившихся кадрах виден взрыв запущенной ВСУ ракеты, который сопровождался ярким огнём и облаками дыма.
Сегодня утром, 20 мая, ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу Юбилейного. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что для атаки противник использовал именно французские ракеты SCALP-EG. После обстрела начался сильный пожар, огонь охватил жилой дом. Согласно последним данным, в результате удара пострадало пять человек.
Кадр из видео Telegram / Инцидент Луганск | ЛНР