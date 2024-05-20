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Регион
20 мая, 14:24

"Глянь, летит": Очевидцы сняли на видео момент перехвата ракеты SCALP над пригородом Луганска

Момент перехвата французской ракеты SCALP над пригородом Луганска попал на видео

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили французскую ракету SCALP над посёлком Юбилейный, расположенном в пригороде Луганска. Соответствующее видео опубликовал ряд телеграм-каналов.

Момент перехвата французской ракеты SCALP над пригородом Луганска. Видео © Telegram / Инцидент Луганск | ЛНР

На появившихся кадрах виден взрыв запущенной ВСУ ракеты, который сопровождался ярким огнём и облаками дыма.

Сегодня утром, 20 мая, ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу Юбилейного. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что для атаки противник использовал именно французские ракеты SCALP-EG. После обстрела начался сильный пожар, огонь охватил жилой дом. Согласно последним данным, в результате удара пострадало пять человек.

"Есть угроза повторных ударов": Шесть человек ранены при обстреле Васильевки в Запорожской области
"Есть угроза повторных ударов": Шесть человек ранены при обстреле Васильевки в Запорожской области
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Инцидент Луганск | ЛНР

Наталья Исакова
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