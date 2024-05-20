"Есть угроза повторных ударов": Шесть человек ранены при обстреле Васильевки в Запорожской области

Шесть человек получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ города Васильевки и Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь", — написал губернатор в телеграм-канале и опубликовал кадры с места обстрела.

Последствия массированного обстрела Васильевки в Запорожской области. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, угроза повторных ударов ещё сохраняется, добавил Балицкий.