"Есть угроза повторных ударов": Шесть человек ранены при обстреле Васильевки в Запорожской области
Балицкий: Шесть человек пострадали при обстреле Васильевки в Запорожской области
Последствия массированного обстрела Васильевки в Запорожской области. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий
Шесть человек получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ города Васильевки и Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь", — написал губернатор в телеграм-канале и опубликовал кадры с места обстрела.
Последствия массированного обстрела Васильевки в Запорожской области. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, угроза повторных ударов ещё сохраняется, добавил Балицкий.
О том, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки, стало известно утром в понедельник, 20 мая. В частности, были зафиксированы попадания в районе многоквартирного дома. Также Балицкий ещё тогда сообщал о повреждении электроподстанции.