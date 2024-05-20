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Регион
20 мая, 10:44

"Есть угроза повторных ударов": Шесть человек ранены при обстреле Васильевки в Запорожской области

Балицкий: Шесть человек пострадали при обстреле Васильевки в Запорожской области

Последствия массированного обстрела Васильевки в Запорожской области. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Последствия массированного обстрела Васильевки в Запорожской области. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Шесть человек получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ города Васильевки и Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь", — написал губернатор в телеграм-канале и опубликовал кадры с места обстрела.

Последствия массированного обстрела Васильевки в Запорожской области. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

Последствия массированного обстрела Васильевки в Запорожской области. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, угроза повторных ударов ещё сохраняется, добавил Балицкий.

О том, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки, стало известно утром в понедельник, 20 мая. В частности, были зафиксированы попадания в районе многоквартирного дома. Также Балицкий ещё тогда сообщал о повреждении электроподстанции.

Пять человек ранены при обстреле жилого квартала в пригороде Луганска ракетами SCALP
Пять человек ранены при обстреле жилого квартала в пригороде Луганска ракетами SCALP
Наталья Исакова
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