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Регион
20 мая, 06:22

ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки в Запорожской области, есть пострадавшие

Балицкий: Идёт массированный террористический обстрел Васильевки со стороны ВСУ

Украинские военные ведут ожесточённый массированный обстрел Васильевки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, уже есть информация о пострадавших, на месте работают медики и спасатели.

"Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома, повреждена электроподстанция", — проинформировал губернатор.

Балицкий попросила жителей всего Васильевского района сохранять спокойствие, переместиться в укрытия или подвалы домов и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

Васильевка находится почти на берегу бывшего Каховского водохранилища примерно в 50 километрах к югу от Запорожья.

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Напомним, что на днях семь жителей города Каменки-Днепровской в Запорожской области пострадали в результате удара ВСУ. В одном из разрушенных домов жили бабушка с дедушкой и их внучка. В результате удара бабушка получила ранения в голову и ногу, а дед — в голову, живот и бедро, он сейчас в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Александр Полегенько / ТАСС

Марина Калегина
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