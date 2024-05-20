ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки в Запорожской области, есть пострадавшие

Украинские военные ведут ожесточённый массированный обстрел Васильевки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, уже есть информация о пострадавших, на месте работают медики и спасатели.

"Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома, повреждена электроподстанция", — проинформировал губернатор.

Балицкий попросила жителей всего Васильевского района сохранять спокойствие, переместиться в укрытия или подвалы домов и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

Васильевка находится почти на берегу бывшего Каховского водохранилища примерно в 50 километрах к югу от Запорожья.