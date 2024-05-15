Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 17:03

В Запорожской области семь человек пострадали при обстреле ВСУ

Рогов: Семь человек пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожье

Последствия обстрела Запорожской области. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Последствия обстрела Запорожской области. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Семь жителей города Каменки-Днепровской в Запорожской области пострадали в результате удара ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Последствия обстрела Запорожской области. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Последствия обстрела Запорожской области. Фото © Telegram / Владимир Рогов

"На данный момент известно как минимум о семи пострадавших в результате обстрела боевиками ВСУ мирного города Каменка-Днепровская в Запорожской области", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Последствия обстрела Запорожской области. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Последствия обстрела Запорожской области. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Он рассказал, что в одном из разрушенных домов жили бабушка с дедушкой и их внучка. В результате удара бабушка получила ранения в голову и ногу, а дед — в голову, живот и бедро, он сейчас в тяжёлом состоянии. Маленькая девочка, к счастью, не пострадала. В момент атаки она вышла в соседнюю комнату.

Били по спальному району: Появились фото очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Били по спальному району: Появились фото очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Ранее Life.ru писал, что ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области, около семи прилётов зафиксировано в центре города. Об этом сообщал глава региона Евгений Балицкий, призывая жителей переместиться в укрытия.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров