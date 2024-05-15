В Запорожской области семь человек пострадали при обстреле ВСУ

Семь жителей города Каменки-Днепровской в Запорожской области пострадали в результате удара ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он рассказал, что в одном из разрушенных домов жили бабушка с дедушкой и их внучка. В результате удара бабушка получила ранения в голову и ногу, а дед — в голову, живот и бедро, он сейчас в тяжёлом состоянии. Маленькая девочка, к счастью, не пострадала. В момент атаки она вышла в соседнюю комнату.