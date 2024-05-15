В Запорожской области семь человек пострадали при обстреле ВСУ
Рогов: Семь человек пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожье
Последствия обстрела Запорожской области. Обложка © Telegram / Владимир Рогов
Семь жителей города Каменки-Днепровской в Запорожской области пострадали в результате удара ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"На данный момент известно как минимум о семи пострадавших в результате обстрела боевиками ВСУ мирного города Каменка-Днепровская в Запорожской области", — написал Рогов в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что в одном из разрушенных домов жили бабушка с дедушкой и их внучка. В результате удара бабушка получила ранения в голову и ногу, а дед — в голову, живот и бедро, он сейчас в тяжёлом состоянии. Маленькая девочка, к счастью, не пострадала. В момент атаки она вышла в соседнюю комнату.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области, около семи прилётов зафиксировано в центре города. Об этом сообщал глава региона Евгений Балицкий, призывая жителей переместиться в укрытия.