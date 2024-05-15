ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области
Вооружённые силы Украины ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области, около семи прилётов зафиксировано в центре города. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, подвалы домов, не выходить на улицу до стабилизации обстановки", — написал он в телеграм-канале.
А ранее сегодня об отражении массовой атаки на Севастополь сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, никто не пострадал. Позже в городе нашли несдетонировавшие суббоеприпасы сбитых ракет ATACMS.
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