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15 мая, 14:19

ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области

Вооружённые силы Украины ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области, около семи прилётов зафиксировано в центре города. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, подвалы домов, не выходить на улицу до стабилизации обстановки", написал он в телеграм-канале.

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А ранее сегодня об отражении массовой атаки на Севастополь сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, никто не пострадал. Позже в городе нашли несдетонировавшие суббоеприпасы сбитых ракет ATACMS.

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Getty Images / Anadolu

Александра Вишнякова
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