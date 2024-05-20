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Регион
19 мая, 21:55

На Украине зреет паника из-за возможной битвы за Запорожье

Британский эксперт Меркурис: Украинцы боятся скорого начала битвы за Запорожье

Запорожье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Запорожье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На Украине растёт опасение, что ВС РФ в скором времени подойдут к городу Запорожье, сообщил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, ситуация на фронте для Киева очень плохая, и на Украине предполагают, что российские войска могут продвинуться на север.

"И тогда примерно осенью начнётся сражение за сам город Запорожье", — заявил аналитик на своём ютуб-канале.

Он также отметил, что украинцы уезжают из крупных населённых пунктов, потому что не хотят идти на фронт и умирать.

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А ранее главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского обвинили в обвале фронта. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, он и высокопоставленные украинские военные ответственны за провал под Очеретином и в Харьковской области.

А накануне, 18 мая, ВС РФ освободили Старицу Харьковской области. Наши военные продолжают активное продвижение в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны. До этого также были освобождены населённые пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.

Лариса Сафронова
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