Рогов заявил о продвижении российских войск к пригородам Гуляйполя

Российские войска значительно продвинулись в районе подконтрольного Киеву города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта. Наша армия прорвала линию обороны украинских боевиков и продвинулась до полутора километров в сторону находящегося под оккупацией ВСУ города Гуляйполе", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Рогова, особенно заметно ВС РФ продвинулись с юго-востока на Гуляйпольском направлении, со стороны населённых пунктов Марфополь и Новосёловка. Он отметил, что территория была сильно заминирована, однако это не помешало нашим бойцам прорываться вперёд.