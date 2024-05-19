Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 18:20

Рогов заявил о продвижении российских войск к пригородам Гуляйполя

Рогов: ВС России продвинулись в сторону Гуляйполя Запорожской области

Российские войска значительно продвинулись в районе подконтрольного Киеву города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта. Наша армия прорвала линию обороны украинских боевиков и продвинулась до полутора километров в сторону находящегося под оккупацией ВСУ города Гуляйполе", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Рогова, особенно заметно ВС РФ продвинулись с юго-востока на Гуляйпольском направлении, со стороны населённых пунктов Марфополь и Новосёловка. Он отметил, что территория была сильно заминирована, однако это не помешало нашим бойцам прорываться вперёд.

"Худшая ситуация": На Западе кричат о бедственном положении ВСУ
"Худшая ситуация": На Западе кричат о бедственном положении ВСУ

А накануне, 18 мая, российские бойцы освободили Старицу Харьковской области. По данным Минобороны, наши военные продолжают активное продвижение в глубину обороны ВСУ. До этого также были освобождены населённые пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.

Обложка ©

TACC / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров