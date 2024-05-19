Рогов заявил о продвижении российских войск к пригородам Гуляйполя
Рогов: ВС России продвинулись в сторону Гуляйполя Запорожской области
Российские войска значительно продвинулись в районе подконтрольного Киеву города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта. Наша армия прорвала линию обороны украинских боевиков и продвинулась до полутора километров в сторону находящегося под оккупацией ВСУ города Гуляйполе", — приводит РИА "Новости" его слова.
По словам Рогова, особенно заметно ВС РФ продвинулись с юго-востока на Гуляйпольском направлении, со стороны населённых пунктов Марфополь и Новосёловка. Он отметил, что территория была сильно заминирована, однако это не помешало нашим бойцам прорываться вперёд.
А накануне, 18 мая, российские бойцы освободили Старицу Харьковской области. По данным Минобороны, наши военные продолжают активное продвижение в глубину обороны ВСУ. До этого также были освобождены населённые пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.
TACC / Алексей Коновалов