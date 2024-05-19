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Регион
19 мая, 13:26

"Худшая ситуация": На Западе кричат о бедственном положении ВСУ

Британский эксперт Меркурис: Ситуация для ВСУ на фронте стала хуже критической

Положение ВСУ в зоне боевых действий стало хуже критического, причём это касается всех направлений фронта. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис.

"Мы видим больше сообщений с фронта, и такие новости продолжают быть очень плохими для украинцев. Если говорить точнее, то ситуация переходит от критического состояния к худшему, и это относится ко всем направлениям", — отметил он на ютуб-канале.

По словам аналитика, потери Вооружённых сил Украины оцениваются в 70% на разных направлениях фронта. Эксперт добавил, что власти Незалежной регулярно перебрасывают элитные бригады с одного участка на другой, что только ослабляет данные подразделения.

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Ранее в США признали, что весеннее наступление России обнулило все успехи ВСУ за прошлый год. По данным The Washington Post, ВС РФ с апреля 2024-го заняли больше территорий, чем украинские военные смогли освободить за три месяца контрнаступа летом 2023-го.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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