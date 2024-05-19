Положение ВСУ в зоне боевых действий стало хуже критического, причём это касается всех направлений фронта. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис.

"Мы видим больше сообщений с фронта, и такие новости продолжают быть очень плохими для украинцев. Если говорить точнее, то ситуация переходит от критического состояния к худшему, и это относится ко всем направлениям", — отметил он на ютуб-канале.

По словам аналитика, потери Вооружённых сил Украины оцениваются в 70% на разных направлениях фронта. Эксперт добавил, что власти Незалежной регулярно перебрасывают элитные бригады с одного участка на другой, что только ослабляет данные подразделения.