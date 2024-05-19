"Последние украинцы" не хотят "воевать до последнего украинца", как этого желают Владимир Зеленский и Запад. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер. По его словам, пацифистами в Незалежной стали даже радикалы вроде членов "Кракена" или "Азова"*.

"Даже они не хотят сражаться "до последнего украинца". Они сдаются, они отступают, они начинают осознавать, что в этой войне невозможно победить, и они не хотят умирать. Таким образом, несмотря на то что Зеленский и Запад, похоже, готовы сражаться до последнего украинца, последние украинцы не хотят умирать", — отметил эксперт в беседе с РИА "Новости".

Аналитик напомнил, что война до последнего жителя Незалежной всегда была лозунгом, целью и задачей Запада, который "позволяет" им гибнуть, "вредя" России, в то же время не подвергая опасности НАТО. Подобные заявления, заметил он, звучат не только от Зеленского, но и от европейских политиков, американских сенаторов и даже генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

По словам разведчика, продолжение конфликта приведёт лишь к десяткам тысяч новых жертв со стороны Украины. На данный момент Киев может только заниматься повальной мобилизацией, но не обучить, вооружить или мотивировать личный состав, с которым, к слову, наметилась серьёзная проблема. Так, на поле боя пускаются последние резервы и даже собственные подразделения главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова*.

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