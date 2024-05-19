Военные РФ отбили психбольницу под Харьковом, из которой ВСУ сделали опорный пункт
"Звезда": ВСУ превратили психбольницу в селе Стрелечье в свою базу
ВСУ в селе Стрелечьем в Харьковской области выгнали пациентов из психбольницы, сделав из неё свою укрепбазу. Об этом стало известно после освобождения населённого пункта, рассказал корреспондент телеканала "Звезда".
Российские военные освободили от украинцев оккупированную психбольницу в Харьковской области, из которой была сделана укрепбаза. Видео © Telegram / Zvezdanews
Российские военные обнаружили в психбольнице склад с боеприпасами. Отсюда украинские боевики оказывали сопротивление пехотинцам РФ.
Корреспондент телеканала рассказал, что в годы Великой Отечественной войны в этом учреждении свирепствовали фашисты. Они выводили пациентов и расстреливали. Затем гитлеровцы разграбили медучреждение и обрекли оставшихся в живых больных на голодную смерть.
Ранее в Госдуме оценили значимость освобождения села Старицы под Харьковом. Это позволило полностью перерезать поставки боеприпасов и резервов ВСУ в подконтрольный им город Волчанск.
Telegram / Zvezdanews