ВСУ в селе Стрелечьем в Харьковской области выгнали пациентов из психбольницы, сделав из неё свою укрепбазу. Об этом стало известно после освобождения населённого пункта, рассказал корреспондент телеканала "Звезда".

Российские военные освободили от украинцев оккупированную психбольницу в Харьковской области, из которой была сделана укрепбаза. Видео © Telegram / Zvezdanews

Российские военные обнаружили в психбольнице склад с боеприпасами. Отсюда украинские боевики оказывали сопротивление пехотинцам РФ.

Корреспондент телеканала рассказал, что в годы Великой Отечественной войны в этом учреждении свирепствовали фашисты. Они выводили пациентов и расстреливали. Затем гитлеровцы разграбили медучреждение и обрекли оставшихся в живых больных на голодную смерть.