"Запрещённый боеприпас": Российские бойцы нашли на позициях ВСУ любопытные трофеи
Российские военные захватили оружие НАТО в окопах ВСУ под Новомихайловкой
Военнослужащие ВС России завладели несколькими образцами западного вооружения в результате штурма укрепрайона украинских войск под Новомихайловкой. Среди трофеев нашлись и запрещённые средства поражения, рассказал ТАСС боец отряда "Шторм" 155-й отдельной бригады морской пехоты с позывным Артист.
По словам солдата, ВСУ оставили на позициях американские противотанковые ракетные комплексы Jаvelin, шведский гранатомёт Carl Gustaf, а также пулемёты из Турции и США, в том числе крупнокалиберные. Ещё среди трофеев оказались фосфорные гранаты.
"Температура горения — 2400 градусов, горит 45 секунд. Это запрещённый боеприпас", — провёл краткий ликбез военнослужащий.
Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Новомихайловки в ДНР. Российские военные также улучшили тактическое положение по переднему краю. А недавно Life.ru рассказывал, как бойцы ВС РФ впервые захватили на поле боя исправную немецкую БМП Marder. Первые же испытания ценного трофея вскрыли массу недостатков боевой машины.
ТАСС / Александр Река