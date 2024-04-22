"Запрещённый боеприпас": Российские бойцы нашли на позициях ВСУ любопытные трофеи

Военнослужащие ВС России завладели несколькими образцами западного вооружения в результате штурма укрепрайона украинских войск под Новомихайловкой. Среди трофеев нашлись и запрещённые средства поражения, рассказал ТАСС боец отряда "Шторм" 155-й отдельной бригады морской пехоты с позывным Артист.

По словам солдата, ВСУ оставили на позициях американские противотанковые ракетные комплексы Jаvelin, шведский гранатомёт Carl Gustaf, а также пулемёты из Турции и США, в том числе крупнокалиберные. Ещё среди трофеев оказались фосфорные гранаты.