Надоело: Военнопленные бойцы ВСУ рассказали о положении дел в армии и ситуации в Харьковской области

Украинские военные, взятые в плен бойцами группировки "Север", заявили, что уже устали от постоянных сражений, и рассказали о реальной обстановке в ВСУ и ситуации в Харьковской области, которая складывается не в пользу Киева. Видео с их признанием публикует Минобороны РФ.

Военнопленные бойцы ВСУ рассказали о ситуации в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Российские солдаты зашли в окопы, закидали нас гранатами. Наш командир погиб, один подорвался на мине, и мы сдались", — рассказал пограничник Владимир Лахман, взятый в плен в сражении в одном из населённых пунктов Харьковской области.

При этом бойцы ВСУ пожаловались на усталость от боевых действий и плохое снабжение. Они признались, что им уже осточертела эта война и плохое отношение командования.