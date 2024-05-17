Надоело: Военнопленные бойцы ВСУ рассказали о положении дел в армии и ситуации в Харьковской области
Взятые в плен бойцы ВСУ пожаловались на усталость от сражений и плохое снабжение
Украинские военные, взятые в плен бойцами группировки "Север", заявили, что уже устали от постоянных сражений, и рассказали о реальной обстановке в ВСУ и ситуации в Харьковской области, которая складывается не в пользу Киева. Видео с их признанием публикует Минобороны РФ.
Военнопленные бойцы ВСУ рассказали о ситуации в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Российские солдаты зашли в окопы, закидали нас гранатами. Наш командир погиб, один подорвался на мине, и мы сдались", — рассказал пограничник Владимир Лахман, взятый в плен в сражении в одном из населённых пунктов Харьковской области.
При этом бойцы ВСУ пожаловались на усталость от боевых действий и плохое снабжение. Они признались, что им уже осточертела эта война и плохое отношение командования.
"Я не знаю, что у этой власти происходит. Наше командование к нам плохо относилось. Формы не было, <…> отдыха не было", — заявил военнопленный Иван Синяк.
Как уже писал Life.ru, Армия России ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Зеленский ранее допустил, что Украина может потерять даже Харьков. Однако президент России Владимир Путин подчеркнул, что планов взятия города на сегодняшний день нет, а вот санитарную зону в регионе уже начали создавать.
Telegram / Минобороны России