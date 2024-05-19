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19 мая, 19:30

"Ничего не поменялось": В Раде обвинили Сырского в обвале фронта

Безуглая: Генералы Сырского виновны в обвале фронта под Очеретином и Харьковом

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский является частью процесса, из-за которого проваливается фронт. Об этом в своём телеграм-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По словам нардепа, недавно она была в районе боевых действий. Парламентарий заявила, что поставленный Сырским командовать фронтом генерал Юрий Содоль является преступником, и порассуждала об ответственности высокопоставленных украинских военных за провал под Очеретином и в Харьковской области.

"Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они всплывают снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса", — считает Безуглая.

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Ранее Life.ru писал, что нынешнее продвижение российских бойцов на Харьковском направлении некоторые эксперты назвали "вбиванием гвоздя в затылок противника". Также они предположили, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

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Telegram / СИРСЬКИЙ

Алексей Соловьёв
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