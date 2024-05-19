"Ничего не поменялось": В Раде обвинили Сырского в обвале фронта

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский является частью процесса, из-за которого проваливается фронт. Об этом в своём телеграм-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По словам нардепа, недавно она была в районе боевых действий. Парламентарий заявила, что поставленный Сырским командовать фронтом генерал Юрий Содоль является преступником, и порассуждала об ответственности высокопоставленных украинских военных за провал под Очеретином и в Харьковской области.

"Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они всплывают снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса", — считает Безуглая.