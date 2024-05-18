Два сценария наступления ВС РФ на Харьковском направлении — эксперт дал прогноз
Эксперт Шлепченко назвал продвижение РФ под Харьковом "гвоздём в затылок ВСУ"
Нынешнее продвижение российских бойцов на Харьковском направлении военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко назвал "вбиванием гвоздя в затылок противника". Также он предположил, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. По его мнению, причины для переживаний у противника действительно есть, так как наши бойцы очень быстро продвигаются в тыл ВСУ, а те не имеют никакой возможности им сопротивляться.
"Более лёгкий и более рискованный — это движение на Старый Салтов по дороге к востоку от Северского Донца. В этом случае расстояние достаточно небольшое, 23 километра буквально по дороге, притом что сейчас наши иксоводы, операторы "Ланцетов", очень активно истребляют технику противника во время движения. Мы добились в какой-то степени изоляции поля боя, противнику очень сложно подбрасывать туда резервы, они несут потери во время движения. Вот это первый вариант", — предположил он.
По его словам, второй вариант сложнее, но более выгодный с точки зрения стратегии, и в том случае, если противник нанесёт удар с востока, наши бойцы будут к этому готовы. Речь о наступлении по западному берегу Северского Донца. Эта река очень извилистая, но конкретно на этом участке идёт ровно с севера на юг с небольшим изгибом. Поэтому если двигаться по западному берегу, то можно прикрывать левый фланг.
"Правый фланг у нас к Харькову, а мы выходим на Чугуев. Чугуев — это стратегически важный населённый пункт, там находится узел дорог, который отрезает Харьков не только от востока Харьковской области, но ещё и в значительной степени перерезает его снабжение, сообщение с Донбассом. Реализуется такой сценарий, что мы начинаем стратегическое рассечение вражеских сил", — считает Шлепченко.
Ранее главком ВСУ Сырский предупреждал об опасности захода российских войск в тыл армии Незалежной в Харьковской области. Он заявил, что Россия растянула линию фронта на 70 километров, чтобы заставить украинское военное руководство использовать свои резервы. Но президент РФ Владимир Путин сказал, что это не совсем так. Отвечая на вопрос корреспондента Life.ru в Харбине, он заявил, что у нас нет планов по взятию Харькова. И объяснил, что таким образом Россия отвечает на постоянные обстрелы своих мирных городов, поэтому приступила к созданию "санитарной зоны". Сегодня, кстати, российским бойцам удалось освободить ещё одно село под Харьковом и продвинуться в тыл врага.
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