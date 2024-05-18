Два сценария наступления ВС РФ на Харьковском направлении — эксперт дал прогноз

Нынешнее продвижение российских бойцов на Харьковском направлении военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко назвал "вбиванием гвоздя в затылок противника". Также он предположил, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. По его мнению, причины для переживаний у противника действительно есть, так как наши бойцы очень быстро продвигаются в тыл ВСУ, а те не имеют никакой возможности им сопротивляться.

По его словам, второй вариант сложнее, но более выгодный с точки зрения стратегии, и в том случае, если противник нанесёт удар с востока, наши бойцы будут к этому готовы. Речь о наступлении по западному берегу Северского Донца. Эта река очень извилистая, но конкретно на этом участке идёт ровно с севера на юг с небольшим изгибом. Поэтому если двигаться по западному берегу, то можно прикрывать левый фланг.