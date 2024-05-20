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Регион
20 мая, 09:33

Пять человек ранены при обстреле жилого квартала в пригороде Луганска ракетами SCALP

Пасечник: В Юбилейном пять человек пострадали при обстреле ВСУ ракетами SCALP

Минимум пять человек пострадали во время украинского обстрела посёлка Юбилейный, расположенного в пригороде Луганска. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его словам, атака производилась французскими ракетами SCALP-EG. После обстрела начался сильный пожар, огонь охватил жилой дом, а десятки других строений посечены осколками, также взрывной волной выбиты стёкла.

Кадры с места обстрела посёлка Юбилейный в Луганске. Видео © Telegram / Леонид Пасечник

"Предварительно, известно о пяти пострадавших. Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал Пасечник в телеграм-канале и опубликовал кадры с места обстрела.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и СК России. По поручению Пасечника сотрудники Администрации Луганска проведут оценку ущерба, нанесённого посёлку в результате атаки.

О том, что ВСУ обстреляли Юбилейный, стало известно утром в понедельник, 20 мая. Как ранее сообщал Life.ru, удару подверглись жилые кварталы посёлка. Пасечник также сразу же уточнил, что для атаки на жилые кварталы ВСУ использовали западное вооружение.

ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки в Запорожской области, есть пострадавшие
ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки в Запорожской области, есть пострадавшие
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Леонид Пасечник

Наталья Исакова
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