ВСУ обстреляли жилой квартал в посёлке Юбилейный в Луганске 20 мая, 08:06 Жилой квартал, который обстреляли ВСУ. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы посёлка Юбилейный в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Дом в посёлке Юбилейный в Луганске, который обстреляли ВСУ. Видео © Telegram / Леонид Пасечник

"Удар был нанесён с использованием западного вооружения. Терпя поражение на фронте, украинские вооружённые формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры", — написал глава ЛНР в телеграм-канале.

Обломки снаряда, которым ВСУ обстреляли посёлок в Луганске. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

По его словам, спасатели и сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

А ранее Life.ru рассказывал, что 13 мая в Краснодоне в ЛНР проводилась эвакуация граждан из-за ракетного удара со стороны ВСУ. Детские сады, школы и колледжи города были переведены в дистанционный режим работы.

Авторы Дарья Нарыкова