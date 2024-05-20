ВСУ обстреляли жилой квартал в посёлке Юбилейный в Луганске
Жилой квартал, который обстреляли ВСУ. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы посёлка Юбилейный в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Дом в посёлке Юбилейный в Луганске, который обстреляли ВСУ. Видео © Telegram / Леонид Пасечник
"Удар был нанесён с использованием западного вооружения. Терпя поражение на фронте, украинские вооружённые формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры", — написал глава ЛНР в телеграм-канале.
Обломки снаряда, которым ВСУ обстреляли посёлок в Луганске. Фото © Telegram / Леонид Пасечник
По его словам, спасатели и сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
А ранее Life.ru рассказывал, что 13 мая в Краснодоне в ЛНР проводилась эвакуация граждан из-за ракетного удара со стороны ВСУ. Детские сады, школы и колледжи города были переведены в дистанционный режим работы.