В луганском Краснодоне начали эвакуацию из района ракетного удара ВСУ
В Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР) начали эвакуацию граждан из района ракетного удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Козенко.
"Под обстрелом оказалась промышленная зона... В настоящее время предпринимаются меры по эвакуации людей", — написал он в телеграм-канале.
Министерство образования ЛНР приняло решение временно перевести детские сады, школы и колледжи города и соседнего Молодогвардейска на дистанционный режим. Власти проводят заседание штаба территориальной обороны.
Напомним, 13 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Краснодону. Предварительно, пострадало четыре человека. Информации о разрушениях не поступало. Противник мог выпустить не менее трёх американских дальнобойных ракет ATACMS.
ТАСС / Александр Русский