Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 10:36

В луганском Краснодоне начали эвакуацию из района ракетного удара ВСУ

В Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР) начали эвакуацию граждан из района ракетного удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Козенко.

"Под обстрелом оказалась промышленная зона... В настоящее время предпринимаются меры по эвакуации людей", — написал он в телеграм-канале.

Министерство образования ЛНР приняло решение временно перевести детские сады, школы и колледжи города и соседнего Молодогвардейска на дистанционный режим. Власти проводят заседание штаба территориальной обороны.

Четверо сотрудников МЧС пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР
Четверо сотрудников МЧС пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР

Напомним, 13 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Краснодону. Предварительно, пострадало четыре человека. Информации о разрушениях не поступало. Противник мог выпустить не менее трёх американских дальнобойных ракет ATACMS.

Обложка ©

ТАСС / Александр Русский

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров