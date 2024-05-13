В луганском Краснодоне начали эвакуацию из района ракетного удара ВСУ

В Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР) начали эвакуацию граждан из района ракетного удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Козенко.

"Под обстрелом оказалась промышленная зона... В настоящее время предпринимаются меры по эвакуации людей", — написал он в телеграм-канале.