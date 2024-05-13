Четверо сотрудников МЧС пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР

Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке украинского беспилотника в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в пресс-службе министерства. В тот момент они спешили на пожар в Горловке.

"Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие в больнице... Также повреждения получила пожарная автоцистерна", — говорится в сообщении.

Место обстрела сотрудников МЧС в ДНР. Фото © Telegram / МЧС России

Место обстрела сотрудников МЧС в ДНР. Фото © Telegram / МЧС России