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13 мая, 07:35

Четверо сотрудников МЧС пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР

Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке украинского беспилотника в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в пресс-службе министерства. В тот момент они спешили на пожар в Горловке.

"Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие в больнице... Также повреждения получила пожарная автоцистерна", — говорится в сообщении.

Место обстрела сотрудников МЧС в ДНР. Фото © Telegram / МЧС России

Место обстрела сотрудников МЧС в ДНР. Фото © Telegram / МЧС России

Место обстрела сотрудников МЧС в ДНР. Фото © Telegram / МЧС России

Место обстрела сотрудников МЧС в ДНР. Фото © Telegram / МЧС России

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Telegram / МЧС России

Матвей Константинов
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