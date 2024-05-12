В Курской области в результате обстрела ВСУ сгорели КамАЗ и легковушка

В Глушковском районе Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ сгорели КамАЗ и легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Курской области.

В Курской области в результате обстрела ВСУ сгорел легковой автомобиль. Фото © Telegram / Курская область

В Курской области в результате обстрела ВСУ сгорел легковой автомобиль. Фото © Telegram / Курская область

В Курской области в результате обстрела ВСУ сгорел легковой автомобиль. Фото © Telegram / Курская область

"Сегодня днём посёлок Тёткино Глушковского района атаковали украинские дроны. С них были сброшены взрывные устройства на машины жителей. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате атаки сгорели КамАЗ и легковой автомобиль", — говорится в телеграм-канале Правительства Курской области.

В Курской области в результате обстрела ВСУ сгорел КамАЗ. Фото © Telegram / Курская область

В Курской области в результате обстрела ВСУ сгорел КамАЗ. Фото © Telegram / Курская область

Пожарный тушит КамАЗ в Курской области. Фото © Telegram / Курская область

Кроме того, в пресс-службе отметили работу пожарных и поблагодарили их за мужество.