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11 мая, 00:42

Два дрона перехвачены в курском посёлке

Губернатор Старовойт: В Курской области перехвачены два дрона самолётного типа

В посёлке Тим Курской области были перехвачены два украинских беспилотника самолётного типа, написал в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал местных жителей не приближаться и не прикасаться к обломкам дронов при их обнаружении.

"При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно. Сообщить о находке можно по телефону 112", — напомнил Старовойт.

Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Курской области
Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Курской области

Ранее Life.ru писал, что системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород. Ранения различной степени тяжести получили восемь человек, повреждения зафиксированы в нескольких посёлках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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