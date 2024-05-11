Два дрона перехвачены в курском посёлке
Губернатор Старовойт: В Курской области перехвачены два дрона самолётного типа
В посёлке Тим Курской области были перехвачены два украинских беспилотника самолётного типа, написал в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал местных жителей не приближаться и не прикасаться к обломкам дронов при их обнаружении.
"При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно. Сообщить о находке можно по телефону 112", — напомнил Старовойт.
Ранее Life.ru писал, что системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород. Ранения различной степени тяжести получили восемь человек, повреждения зафиксированы в нескольких посёлках.
Shutterstock / FOTODOM