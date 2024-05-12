В Госдуме назвали действенный метод борьбы с верхушкой киевского режима

СВО нужно признать контртеррористической операцией и уничтожить верхушку киевского режима. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с Life.ru, комментируя сегодняшний удар по многоэтажке в Белгороде.

"ВСУ напали на наш регион и делают это на протяжении нескольких месяцев. Надо понимать, что в Курской, Белгородской области идёт настоящая война против России, поэтому нужно реагировать военными средствами. Они начали эту войну", — отметил депутат.