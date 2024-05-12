В Госдуме назвали действенный метод борьбы с верхушкой киевского режима
Депутат Гусев: СВО нужно признать контртеррористической операцией
СВО нужно признать контртеррористической операцией и уничтожить верхушку киевского режима. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с Life.ru, комментируя сегодняшний удар по многоэтажке в Белгороде.
Гусев заявил, что СВО нужно признать контртеррористической операцией. Видео © Life.ru
"ВСУ напали на наш регион и делают это на протяжении нескольких месяцев. Надо понимать, что в Курской, Белгородской области идёт настоящая война против России, поэтому нужно реагировать военными средствами. Они начали эту войну", — отметил депутат.
Он добавил, что нужна защита приграничных территорий отдельными методами, так называемым куполом безопасности. Политик подчеркнул, что признание операции на Украине контртеррористической поможет ликвидировать последователей террористического режима.
Напомним, сегодня подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания в него ракеты из ТРК "Точка-У" ВСУ. СМИ писали о семерых погибших и 33 пострадавших. Позже губернатор уточнил данные по жертвам. При этом под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательная операция периодически останавливается из-за воздушной тревоги. ВСУ не оставляют попыток снова атаковать город. Возбуждено уголовное дело о теракте по факту прилёта снаряда в жилой дом.
Life.ru