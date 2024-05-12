"Собирают кровавую жатву": Толстой призвал уничтожить террористический проект "Украина"
Толстой: Террористический проект "Украина" должен быть закрыт навсегда
Пётр Толстой. Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон
Террористический проект "Украина" необходимо уничтожить, иначе представители киевского режима не перестанут собирать "кровавую жатву". С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, комментируя сегодняшний удар по многоэтажке в Белгороде.
Устранение последствий ЧП в многоквартирном доме в Белгороде. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ
"Никакой санитарный кордон, о котором так часто говорят, нас не защитит. Террористический проект "Украина" должен быть закрыт навсегда — только это способно гарантировать спокойную жизнь. Если же под властью киевских убийц останется хоть город, хоть одна деревня, свою кровавую жатву они обязательно соберут", — написал депутат в своём телеграм-канале.
Как писал Life.ru, сегодня по подъезду жилого дома в Белгороде ВСУ ударили управляемой авиабомбой. Сейчас известно о семи погибших и 33 пострадавших, среди которых двое детей и трое спасателей. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил данные по жертвам. Жителей повреждённого дома эвакуируют в пункты временного размещения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Пострадавшее здание проверят на техническое состояние и жизнеспособность, так как сообщалось о возможном крушении.