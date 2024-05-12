"Собирают кровавую жатву": Толстой призвал уничтожить террористический проект "Украина"

"Никакой санитарный кордон, о котором так часто говорят, нас не защитит. Террористический проект "Украина" должен быть закрыт навсегда — только это способно гарантировать спокойную жизнь. Если же под властью киевских убийц останется хоть город, хоть одна деревня, свою кровавую жатву они обязательно соберут", — написал депутат в своём телеграм-канале.