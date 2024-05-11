Мужчина погиб при сбросе СВУ с дрона в курской Судже Губернатор Старовойт: Мужчина погиб в курской Судже при атаке украинского дрона 11 мая, 09:15 ВСУ атаковали дроном Суджу под Курском. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

ВСУ атаковали при помощи беспилотника Суджу в Курской области, в результате чего от полученных травм скончался мужчина. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в посёлке Тим Курской области были перехвачены два украинских беспилотника самолётного типа. Губернатор региона Роман Старовойт призвал местных жителей не приближаться и не прикасаться к обломкам дронов при их обнаружении.

Авторы Татьяна Миссуми