В ООН заявили против любых атак на гражданские объекты после обстрела Белгорода
ООН выступает против каких бы то ни было нападений на гражданскую инфраструктуру, пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака, высказавшегося об атаках на Белгород.
"Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру", — сказал Хак.
Напомним, в воскресенье ВСУ несколько раз били по Белгороду. Самым жестоким оказался удар по многоэтажке на улице Щорса крылатой ракетой "Точка-У". В результате попадания рухнул целый подъезд здания, завалив обломками жильцов. Спасатели уже извлекли из-под завалов тела 14 погибших.
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