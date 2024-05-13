"Не менее трёх ракет": Удар по Краснодону в ЛНР могли нанести американскими ATACMS

Украинские войска выпустили по Краснодону в Луганской Народной Республике (ЛНР), предварительно, не менее трёх дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, под удар ВСУ попала промышленная часть города.

"Удар по Краснодону был нанесён опять с северо-западного направления. Ориентировочно, опять же, ATACMS. Использовалось не менее трёх ракет", — приводит ТАСС слова Марочко.